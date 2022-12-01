В Челябинске гражданину Беларуси вручили мобилизационную повестку

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Опубликовано: 01.12.2022 09:39 , Обновлено: 01.12.2022

Гражданин Беларуси Александр утверждает, что в российском Челябинске ему вручили повестку в местный военкомат. При этом, по словам мужчины, у него даже нет вида на жительства в РФ.

Об этом он рассказал изданию Astra.

По словам Александра, кроме него повестку вручили еще 6 работникам, в основном, из Узбекистана.

«Мне угрожают увольнением, а ребята другие почти все уже уволились и поехали домой, а я не могу уволиться, у меня есть много причин», — сказал белорус.

И добавил: «бригадир говорит, что, мол, есть указ Путина и призывают даже не граждан РФ».

При этом, как сказал Александр, ему говорят, что на войну в Украину не отправят, а только уточнят данные, «но я все равно боюсь».

Он также поделился фотографией повестки. На ней написано, что «В связи с Указом Президента РФ от 21 сентября 2022 года №647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ» ВЫ ОБЯЗАНЫ явиться в военный комиссариат».

Также на документе написано, что Александр живет в Челябинске. Но мужчина утверждает, что ни вида на жительство, ни гражданства РФ у него нет.

Как писал ранее Телеграф, министр обороны России Сергей Шойгу объявил 30 ноября, что все 300 тыс. мобилизованных россиян прошли обучение. Часть из них делали это на полигонах в Беларуси.

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Тем временем в Беларуси военнообязанных продолжают вызывать в военкоматы «для сверки данных». В Генштабе заявили, что «более 70%» человек уже проверили.

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