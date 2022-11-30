Шойгу объявил о завершении обучения 300 тыс мобилизованных россиян. Что теперь?
Министр обороны России Сергей Шойгу объявил 30 ноября, что все 300 тыс мобилизованных россиян прошли обучение. Часть из них делали это на полигонах в Беларуси.
По словам главы Минобороны РФ, всего для обучения мобилизованных использовали 100 полигонов в России и Беларуси, а учили их около трех тысяч инструкторов. Всего в результате армия РФ получит дополнительно порядка 8 тыс экипажей танков, бронетехники, артиллерийских расчетов и операторов беспилотников.
“Военнослужащие получили знания и навыки, необходимые для успешного выполнения боевых и специальных задач как самостоятельно, так и в составе подразделений”, - похвалился Шойгу.
В то же время, Сергей Шойгу признался, что даже с учётом увеличения гособоронзаказа в РФ на 2023 год армия России будет обеспечена только на 97% от потребности.
“Нам хватит”
Ранее на встрече с матерями мобилизованных президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос одной из участниц.
- С ужасом думаю, исполнится 18 лет, и этот пойдёт, — сказала женщина ом аоем 17-летнем сыне.
-Не надо, не надо, хватит нам, — ответил Владимир Путин.
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В то же время, рсосицские СМИ со влкой на источники в ФСБ сообщили, что за зиму могут погибнуть порядка 100 тым мобилизованных. «К весне следующего года потери убитыми и ранеными [по одному из прогнозов] могут составить около 100 тысяч. Но это никого не пугает: их заменят срочниками», — заявил источник, близкий к ФСБ, [link href=“https://meduza.io/news/2022/11/25/vazhnye-istorii-vlasti-rf-ozhidayut-k-vesne-poteri-v-100-tysyach-mobilizovannyh-ubitymi-i-ranenymi-ih-sobirayutsya-zamenit-srochnikami” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Медуза.