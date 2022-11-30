Опубликовано: 30.11.2022 13:47 , Обновлено: 30.11.2022

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил 30 ноября, что все 300 тыс мобилизованных россиян прошли обучение. Часть из них делали это на полигонах в Беларуси.

По словам главы Минобороны РФ, всего для обучения мобилизованных использовали 100 полигонов в России и Беларуси, а учили их около трех тысяч инструкторов. Всего в результате армия РФ получит дополнительно порядка 8 тыс экипажей танков, бронетехники, артиллерийских расчетов и операторов беспилотников.

“Военнослужащие получили знания и навыки, необходимые для успешного выполнения боевых и специальных задач как самостоятельно, так и в составе подразделений”, - похвалился Шойгу.

В то же время, Сергей Шойгу признался, что даже с учётом увеличения гособоронзаказа в РФ на 2023 год армия России будет обеспечена только на 97% от потребности.

“Нам хватит”

Ранее на встрече с матерями мобилизованных президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос одной из участниц.

С ужасом думаю, исполнится 18 лет, и этот пойдёт, — сказала женщина ом аоем 17-летнем сыне.

-Не надо, не надо, хватит нам, — ответил Владимир Путин.

Путин рассказал матерям, почему их дети гибнут в Украине — «Живут или не живут, непонятно»

В то же время, рсосицские СМИ со влкой на источники в ФСБ сообщили, что за зиму могут погибнуть порядка 100 тым мобилизованных. «К весне следующего года потери убитыми и ранеными [по одному из прогнозов] могут составить около 100 тысяч. Но это никого не пугает: их заменят срочниками», — заявил источник, близкий к ФСБ, [link href=“https://meduza.io/news/2022/11/25/vazhnye-istorii-vlasti-rf-ozhidayut-k-vesne-poteri-v-100-tysyach-mobilizovannyh-ubitymi-i-ranenymi-ih-sobirayutsya-zamenit-srochnikami” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Медуза.