В Бресте военные целую неделю будут стрелять и передвигать технику — Рогачук

Опубликовано: 24.10.2022 17:17 , Обновлено: 24.10.2022

Глава Бреста Александр Рогачук 24 октября предупредил местных жителей о «стрелковой канонаде» и передвижении «различных видов техники».

По его словам, целую неделю (по 30 октября) на полигоне «Брестский» будет проходить «плановая подготовка» 38-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

«Поводов для какого-либо беспокойства нет», — написал Рогачук в своем телеграм-канале.

Ранее Телеграф писал, что в Бресте 20 и 21 октября планировали проверить готовность экстренных и других служб к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также к ведению гражданской обороны

В Бресте экстренные службы подготовят к гражданской обороне

Кстати, перед этим в министерстве обороны Беларуси сообщили, что решили отправить на учения врачей из медицинского отряда (специального назначения) на учения.

Минобороны Беларуси приказало медицинскому спецназу устроить марш и развертывание