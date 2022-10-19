В Бресте экстренные службы подготовят к гражданской обороне

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Опубликовано: 19.10.2022 12:43 , Обновлено: 19.10.2022

В Бресте 20 и 21 октября проверят готовность экстренных и других служб к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также к ведению гражданской обороны. Об этом сообщил глава города Александр Рогачук.

Так, экстренные службы Бреста, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, газо- и энергоснабжающие организации и другие службы собираются отработать действия по ликвидации:

последствий неблагоприятных погодных явлений,

аварий на системах теплоснабжения,

на химически опасном производстве,

при обнаружении источника ионизирующего излучения,

по спасению и оказанию помощи людям при обрушении зданий.

Рогачук предупредил, что в связи с этим в городе, особенно в Ленинском районе, будет больше машин оперативного назначения.

По его словам, это плановые учения и поводов для беспокойства у местных жителей нет.

Ранее Телеграф писал, что в Гомельской области могут завыть электросирены. В связи с этим в ведомстве призвали сохранять спокойствие, оставаться на местах и «внимательно слушать» сообщения диспетчера.

МЧС предупредило о сиренах в Гомельской области и предложило «внимательно слушать» радиоприемник