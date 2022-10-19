В Бресте экстренные службы подготовят к гражданской обороне
В Бресте 20 и 21 октября проверят готовность экстренных и других служб к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также к ведению гражданской обороны. Об этом сообщил глава города Александр Рогачук.
Так, экстренные службы Бреста, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, газо- и энергоснабжающие организации и другие службы собираются отработать действия по ликвидации:
- последствий неблагоприятных погодных явлений,
- аварий на системах теплоснабжения,
- на химически опасном производстве,
- при обнаружении источника ионизирующего излучения,
- по спасению и оказанию помощи людям при обрушении зданий.
Рогачук предупредил, что в связи с этим в городе, особенно в Ленинском районе, будет больше машин оперативного назначения.
По его словам, это плановые учения и поводов для беспокойства у местных жителей нет.
Ранее Телеграф писал, что в Гомельской области могут завыть электросирены. В связи с этим в ведомстве призвали сохранять спокойствие, оставаться на местах и «внимательно слушать» сообщения диспетчера.
МЧС предупредило о сиренах в Гомельской области и предложило «внимательно слушать» радиоприемник