«Белавиа» открыла прямые рейсы из Бреста в Санкт-Петербург. Почём билет?

Опубликовано: 16.01.2025 11:39 , Обновлено: 16.01.2025

В авиакомпании "Белавиа" сообщили о запуске регулярного рейса, который свяжет белорусский Брест и российский Санкт-Петербург. Преодолеть расстояние в более чем 1100 километров предложили за 1 час 50 минут. По словам представителей компании, за это время белорусы "не устанут в дороге" и им "точно хватит сил на музеи".

Планируется, что первый рейс по этому маршруту состоится уже 2 апреля. При этом пока полёты запланированы два раза в неделю: по средам и субботам. Расписание такое:

Вылет из Бреста в 16:15, прилёт в Санкт-Петербург в 18:05. Вылет из Санкт-Петербурга в 18:55, возвращение в Брест в 20:40.

Стоимость билетов при покупке тарифа “Лайт” будет начинаться от 106 евро туда-обратно, то есть около 380 белорусских рублей в эквиваленте. В “Белавиа” добавили, что продажи уже открыты: сделать это можно на официальном сайте, в офисах и у агентов.

Ранее Telegraf.news писал, что российская авиакомпания «Победа» решила приостановить полеты в Беларусь. Это следует из расписания авиаперевозчика, где забронировать билет после 26 октября было невозможно. Несмотря на то, что никаких официальных заявлений лоукостер не делал, в белорусском представительстве «Победы» сообщили, что отмена рейсов связана с зимним периодом.

Российская авиакомпания отменила рейсы в Беларусь. Что случилось?