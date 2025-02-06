"Белавиа" назвала цену на полеты из Могилева в Москву. Как отличается от рейсов из Гомеля и Бреста?

Опубликовано: 06.02.2025 13:22 , Обновлено: 06.02.2025

Авиакомпания "Белавиа" объявила начало продажи билетов на рейсы по маршруту "Могилев-Москва-Могилев". Журналист Telegraf.news посмотрел, во сколько обойдется полет в одну сторону, во сколько - туда-обратно и как отличается стоимость билета из Могилева и других областных центров.

Первый рейс запланировали на 28 апреля. Самолеты из белорусского областного центра в российскую столицу должны летать два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. Вот как именно:

вылет из Могилева — 21:00, прилет в Москву (Шереметьево) — в 22:25,

вылет из Москвы — в 18:55, прилет в Могилев — в 20:20.

Время полета - 1 час 25 минут. По [link href=“https://t.me/belavia_official/861” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] “Белавиа”, цена билета в одну сторону - от 167 рублей, а туда-обратно - от 309 .

[info_b]Билеты можно купить на [link href=“https://belavia.by/?unpf” target=“_blank” rel=“noopener”] сайте [/link] авиаперевозчика, в офисах продаж и у агентов.[/info_b]

Цены на полеты в Москву из Гомеля и Бреста

Для сравнения - цена на билеты из Гомеля в Москву с 10 по 16 февраля (по состоянию на 6 февраля). Так, 10-го можно улететь в российскую столицу за 154,95 рубля, 16-го - за 207,95.

А вот сколько стоят билеты из Бреста в Москву. Например, 9 февраля можно улететь за 248,6 рубля, 15-го - за 213,6. То есть из Бреста летать в российскую столицу дороже, чем из Могилева.

Ранее Telegraf.news писал, что авиакомпания «Белавиа» объявила о скидках до 50% на билеты для пассажиров, путешествующих с пересадкой в Минске. Специальное предложение действует с 4 по 9 февраля 2025 года.

«Для тех, кто летит через Минск» — «Белавиа» объявила скидку 50% на билеты по 7 маршрутам