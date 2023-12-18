В Бресте пешеходный переход перегородили столбиками в ряд. Зачем?

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Опубликовано: 18.12.2023 19:07 , Обновлено: 20.12.2023

Столбики сигнального вида появились на пешеходной зоне рядом с проезжей частью на пересечении улиц Октябрьской Революции и 28 Июля в Бресте. Юркие пешеходы могут просочиться «сквозь», для остальных – обход зигзагом.

Такое препятствие поставили не пешеходам, а велосипедистам, сообщил «Виртуальный Брест» – «в целях повышения безопасности и в экспериментальном порядке». Цель – заставить снижать их скорость при пересечении проезжей части по пешеходным переходам.

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[info_b]Велосипедист, прежде чем выехать на проезжую часть, должен заблаговременно снизить скорость движения и, убедившись, что выезд на проезжую часть дороги безопасен, пересекать ее со скоростью идущего шагом пешехода – глава 20 ПДД.[/info_b]

Но так здесь бывает далеко не всегда. По информации портала, это место – слишком скоростное, здесь не раз сбивали и велосипедистов, и самокатчиков. Практически во всех этих случаях из-за высокой скорости водители их просто не успевали вовремя заметить, сообщил источник.

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Ранее Телеграф писал, как в ГАИ Брестской области заявили, что водители должны соблюдать определенные правила в жилых и пешеходных зонах. Некоторые из них, на самом деле, белорусы за рулём часто нарушают — или по привычке, или по незнанию. А иногда от безысходности.

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