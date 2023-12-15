Штраф до 111 руб. В ГАИ назвали 5 вещей, которые нельзя делать белорусским водителям во дворах

Опубликовано: 15.12.2023 12:01 , Обновлено: 15.12.2023

В ГАИ Бресткой области заявили, что водители должны соблюдать определенные правила в жилых и пешеходных зонах. Некоторые из них, на самом деле, белорусы за рулём часто нарушают - или по привычке, или по незнанию. А иногда от безысходности.

Проверьте себя, помните ли эти правила и как часто нарушаете:

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Запрещено движение со скоростью более 20 км/ч;

Запрещено транзитное движение;

Запрещено обучение управлению механическим транспортным средством;

Запрещена стоянка машин с известной водителю неисправной противоугонной звуковой сигнализацей, произвольно подающей непрерывные звуковые сигналы;

Запрещена стоянка грузовых автомобилей, автобусов, колесных тракторов и самоходных машин вне специально отведенных мест, обозначенных дорожным знаком ” Место стоянки”, если это не связано с выполнением ими работ.

[info_b]Кстати, за нарушение этих правил полагаются штрафы вплоть до 111 руб (3 базовых величины). О чем говорится в статье 18.13 КоАП Беларуси. Но в первый раз инспекторы ГАИ могут обойтись и предупреждением.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что глава Мингорисполкома Владимир Кухарев 11 декабря заявил, что для того, чтобы на на дорогах столицы не был снега, его надо убирать. Причем, как утверждает чиновник, это нужно делать регулярно. Личные автомобили, которые будут мешать, могут быть эвакуированы.

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