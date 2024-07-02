В БелЖД сообщили о трёхчасовой задержке международных поездов из-за ливней на Витебщине

Опубликовано: 02.07.2024 09:35 , Обновлено: 02.07.2024

Во вторник, 2 июля, из-за непогоды, разыгравшейся накануне в Витебской области, ряд международных поездов, следующих через областной центр, идут с 2-3-часовым опозданием. Это следует из информации онлайн-табло на официальном сайте Белорусской железной дороги (БелЖД).

Так, поезд №51 Санкт-Петербург — Брест идёт с опозданием в два часа. Согласно с данными онлайн-табло, он не прибыл на станцию “Минск-Пассажирский” в положенные 7:15 и следует с опозданием не менее чем в два часа. Поезд №84 Санкт-Петербург —Гомель, также следовавший через Витебск, едёт с ещё большей задержкой - в три часа.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в понедельник, 1 июля, по Беларуси прошёл мощный грозовой фронт — на фоне сильной жары на страну обрушились сильные ливни с грозами и штормовым ветром. В результате не обошлось без серьёзных последствий — дождём заливало улицы городов, ветром ломало деревья и сносило крыши домов, обрывало линии электропередач.

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Согласно утренним данным Министерства энергетики, по всей Беларуси более 788 населенных пунктов остались без электричества. Больше всего пострадали два района Витебской области - Полоцкий и Ушачский, и два района Минской области - Слуцкий и Борисовский.