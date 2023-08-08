В БелЖД предупредили о часовых задержках поездов и электричек из-за грозы

Опубликовано: 08.08.2023 07:40 , Обновлено: 08.08.2023

Белорусская железная дорога предупредила пассажиров о возможных задержках в отправлении и прибытии поездов региональных линий из-за последствий разыгравшейся 7 августа непогоды. На некоторых участках отклонение от графика движения могут достигать 1 часа, предупредили там.

Падение деревьев на железнодорожные пути и линии электроснабжения из-за сильного ветра 7 августа зафиксированы на следующих участках Белорусской железной дороги:

Орша-Кричев,

Могилев-Кричев,

Витебск-Орша,

Езерище-Витебск,

Полоцк-Молодечно,

Барановичи-Минск.

Здесь отдельные поезда следуют с отклонением от графика, несмотря на то, что специалисты Белорусской железной дорогой принимают оперативные меры по устранению последствий стихии и вводу поездов в график.

С опозданием на 1 час 46 минут из-за непогоды ночью 8 августа прибыл и поезд №721 Москва-Минск.

БелЖД призвала пассажиров с пониманием отнестись к складывающейся ситуации из-за неблагоприятных погодных условий, учитывать погодную обстановку при планировании поездок и уточнять время отправления и прибытия поездов по телефону 105 Контакт-центра БелЖД.

Напомним, 7 августа в Беларуси резко сменилась погода: днём ранее по всей стране было выше +30°С, а уже на следующий день в страну пришло похолодание. Вместе с дождями и грозами на Беларусь обрушился сильный ветер, который привёл к повреждению и падению деревьев, массовым обрывам линий электропередач и прочим неприятным последствиям.

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