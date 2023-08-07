Пожары из-за молний и затопленные улицы - Белорусы поделились видео шторма в понедельник. Что ждать во вторник и среду?

🎥 Видео

Опубликовано: 07.08.2023 16:57 , Обновлено: 07.08.2023

В Беларуси 7 августа резко сменилась погода: если еще днем ранее по всей стране было выше +30 градусов, то на следующий день в страну пришло похолодание. Вместе с дождями и грозами, на Беларусь обрушился сильный ветер.

Сильный ливень был в Минске, сообщил Onliner. По словам минчан, дождь шел волнами: первый, самый непродолжительный, прошел в полдень. К 14:00 осадки увеличились, появились сообщения о подтоплениях и приостановках работы общественного транспорта.

По данным «Минсктранса», уже в обед наблюдалось подтопления улиц: на ул. Горецкого — Ширмы, на ул. Острошицкой (район путепровода) — пр. Независимости. На этих участках происходила остановка движения общественного транспорта, организовывали объездные маршруты.

Ветер переворачивал мусорные контейнеры:

“Едем в Минск по М4 - жёстко здесь непогода прошлась, видимо. По обочинам дороги деревья с корнями повыворачивало, много поломанных. По пути уже две аварии, одна - машину развернуло на 180, задело попутку и в отбойник бочиной, но вроде без пострадавших визуально, вторая - совсем жёсткая, судя по всему, не без жертв”, - написал читатель Телеграфа и поделился видео.

Сильный ветер валил деревья:

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

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А вот молния попала в дерево:

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Ударила молния и в Троицкую церковь в Телядовичах (Копыльский район): в результате загорелся купол храма.

“Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Предполагаемая причина происшествия – попадание молнии в купол храма”, – рассказали в МЧС.

А вот что происходило в Солигорске :

[link href=“https://www.tiktok.com/@esoligorsk?refer=embed” title=“@esoligorsk” target=“_blank” rel=“noopener”] @esoligorsk [/link] ??Сегодня солигорчане могут почувствовать себя капитаном морского судна. Достаточно просто проехать по некоторым улицам города. [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“солигорск” target=“_blank” rel=“noopener”] #солигорск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/esoligorsk?refer=embed” title=“esoligorsk” target=“_blank” rel=“noopener”] #esoligorsk [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C?refer=embed” title=“ливень” target=“_blank” rel=“noopener”] #ливень [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF?refer=embed” title=“потоп” target=“_blank” rel=“noopener”] #потоп [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7264547572782451462?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Электронный Солигорск” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Электронный Солигорск [/link]

В городе во время ливня плыли некоторые участки дорог и тротуары. Причина — не справлялась ливневка, отметила “Минская правда”.

Фото: mlyn.by

Фото: mlyn.by

Поплыли и Барановичи, рассказал местный порталBar24.

Фото: bar24.by

Фото: bar24.by

Фото: bar24.by

Завтра будет также? Синоптики рассказали о погоде на 8 и 9 августа

По данным «Белгидромета», 8 августа в Беларусь продолжить поступать «прохладная и неустойчивая воздушная масса с Западной Европы». Ночью и утром по северной половине страны ожидаются грозы и сильные дожди, в отдельных районах порывы ветра до 20 м/с. Температура ночью +8..+14 градусов, днем +16..+24 °С (по юго-востоку страны).

9 августа сохранится такая же погода, как и днем ранее: местами по стране пройдут дожди, днем возможны грозы. Ветер южный, местами порывистый. Температура ночью +6..+13 градусов, днем +17..+24 °С.

Напомним, ранее Телеграф писал, что «тропический ливень» затопил Гродно: на смену жаре в город пришли дожди, грозы и сильный ветер. Гродно затопило: улицы превратились в реки.

«Страшно на улицу было выйти!» — «Тропический ливень» затопил Гродно