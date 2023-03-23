В белорусских школах обычный обед заменят на шведский? Рассказали в БГУТ

Опубликовано: 23.03.2023 08:44 , Обновлено: 23.03.2023

В белорусских школах продолжают проводить эксперименты с питанием учащихся. Как можно заменить обычный обед, и нужны ли в учреждениях образования завтраки и полдники, обсудили на межведомственном заседании в Академии наук 22 марта.

В нем участвовали представители Минобразования, Госстандарта, Минздрава, Госконтроля и других ведомств.

В0-первых, на встрече предложили оставить в школах только один вид питания вместо трех-четырех, которые есть сейчас (например, завтрак, обед и полдник) и назвать его просто — «школьный обед».

При этом, если ученик будет проводить много времени в школе, то ему могут предложить «экспресс-питание» (сейчас это называют полдником). Во время него школьников планируют кормить «специализированными продуктами, произведенными пищевой промышленностью». Какими именно, пока непонятно.

Кроме того, профессор кафедры товароведения и организации торговли Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий (БГУТ) Сергей Масанский ответил на вопрос, могут ли в школах «сделать более свободное питание по типу шведского стола».

«Обязанность школьного питания – и это мы прописали в качестве критерия в методических рекомендациях – обеспечить выбор минимум из двух блюд. Причем, сделать так, чтобы те школьники, которым нужна добавка, могли взять больше», — объяснил он, передает Sputnik.

И привел пример, что по такому принципу в одной из школ, где учатся 4 тысячи человек, кормят старшеклассников.

«Такие методы есть, они известны, в республике апробированы и, наверное, это наш путь», — подчеркнул Масанский.

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Новые блюда

Ранее Телеграф писал, что в школьных столовых столицы начнут продавать новые блюда, которые прошли стадию эксперимента в трёх учебных заведениях. Об этом заявил зампред комитета по образованию Мингорисполкома Глеб Лавринович.

По словам чиновника, ассортимент буфетов в школьных столовых тоже претерпит изменения.

«В него теперь включили шоколад, зефир, мармелад, смеси сухофруктов. Однако наименований данных позиций стало меньше по сравнению с тем, что было раньше», — сказал Лавринович.

В минских школах решили внедрить новые блюда и сократить ассортимент буфетов