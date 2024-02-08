В МАРТ объяснили, почему отличаются цены на один и тот же товар в белорусских магазинах

Опубликовано: 08.02.2024 07:48 , Обновлено: 25.04.2025

Министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов 7 февраля в эфире белорусского телевидения объяснил, почему цена на один и тот же продукт в магазинах могут отличаться, причём даже в пределах одной торговой точки. В свою очередь замминистра экономики Андрей Картун рассказал о "шоковой составляющей" цен и инфляции.

По словам Богданова, цены на конкретный товар “выстраиваются” в зависимости от различных факторов, в частности, от закупочной цены и торговой надбавки. В качестве примера министр привёл рыбу и яблоки.

“У нее тоже существует разный размерный ряд - лежит форель такого размера, другого, третьего размера, вроде бы для простого потребителя это одно и то же, но на самом деле это разный товар. Возьмите яблоки, они разного сорта - тут белорусское сладкое, тут голд, вроде бы то и то яблоки, но каждое собрано в свое время, каждое имеет свой размерный ряд, прошло сортировку, калибровку, мойку, упаковку, соответственно идет разная цена”, - заявил глава МАРТ в эфире гостелеканала “Беларусь 1.

Богданов подчеркнул, что белорусскому потребителю “дана возможность самостоятельно выбрать товар из широкого ассортимента” - как более дешевого, так и среднего ценового сегмента.

В свою очередь замглавы Минэкономики обратил внимание на макроэкономическую составляющую этого вопроса. Вернувшись к примеру с рыбой, он рассказал о том, как формируется цена на форель, которую ведомство относит к товарам критического импорта.

“Да, форель у нас выращивается, но может быть не в тех объемах, которые нужны рынку. Если посмотреть структуру всей инфляции прошлого года - 5,8% - так вот в этой структуре есть так называемая шоковая составляющая, которая где-то порядка одного процентного пункта вклада внесла”, - пояснил замминистра.

В шоковую составляющую инфляции, по его словам, в прошлом году вошли экзотические виды рыбы, виноград, оливковое масло, которое из-за роста цен в стране-производителе - Испании - в Беларуси подорожало на 30%.

Напомним, ранее министр антимонопольного регулирования и торговли заверил белорусов, что “потребитель даже не почувствует особых изменений в цене” после очередных нововведений в госрегулировании цен, одобренных Совмином в декабре 2023 года. Глава МАРТ пообещал, что ежемесячные повышения цены на сезонные товары в денежном выражении “будут “весить” незначительно — всего несколько копеек”.

«Потребитель не почувствует изменений» — Богданов рассказал, что будет с ценами в Беларуси после корректировки госрегулирования

Богданов также пообещал продолжить в 2024 году ежемесячный контроль роста цены, чтобы вписаться в прогнозную инфляцию по итогам 2024 года - не более 6%.

«Это уже просто смешно» — Глава МАРТ Богданов дал обещание белорусам на 2024 год насчёт цен