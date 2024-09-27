В белорусские госструктуры и частные компании стали приходить "распоряжения о внеплановой проверке" Минюста. Что известно?

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Опубликовано: 27.09.2024 15:37 , Обновлено: 27.09.2024

В Министерстве юстиции Беларуси рассказали, что 27 сентября "в ряд государственных и коммерческих организаций" страны прислали фото "распоряжения о проведении внеплановой документарной проверки юридического лица" ведомством. В Минюсте прокомментировали.

В ведомстве сообщили, что такие якобы распоряжения - фейк. “Предупреждаем: данные документы являются фейками и не имеют ничего общего с Министерством юстиции Республики Беларусь”, - подчеркнули там.

Фото: Минюст Беларуси

В Минюсте рассказали, что пришли письма к адресатам через “электронные средства связи”, в том числе через Telegram. “Дополнительно от имени одного из заместителей министра юстиции в указанном мессенджере с фейкового аккаунта ведется переписка с должностными лицами этих организаций о всяческом содействии проверяющим лицам”, - предупредили в ведомстве.

Там добавили, что эти фейковые документы сделаны на “бланках неустановленного образца” и что печать и подписи не соответствуют настоящим.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в начале сентября в исполкомы и некоторые организации Минской области стали приходить письма якобы от Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси. В тексте этих писем прописано требование опубликовать на интернет-ресурсах структур ссылки на сайт КГБ, канал и бот в Telegram.

Исполкомы Минщины призвали не соблюдать требования из «писем от КГБ». Что происходит?

Также мы писали, что Министерство здравоохранения предостерегло белорусских медиков от переписок в мессенджерах с людьми, которые представляются руководителями больниц, поликлиник, медцентров и сообщают об «интересе» правоохранителей к сотруднику медучреждения.

«Вами интересовались правоохранители» — Минздрав предостерег белорусских медиков от переписок с «руководителями учреждений». В чем дело?