В «Беллегпроме» пообещали рост цен на школьную форму. На сколько?

Опубликовано: 07.04.2023 08:24 , Обновлено: 13.11.2024

В «Беллегпроме» 6 апреля сообщили, что к новому учебному году 2023/2024 подорожает школьная форма. И объяснили, почему.

Так, по словам представителей концерна, цены вырастут примерно на 7%. Они отметили, что это связано с «повышением стоимости сырья, материалов и логистики», передает госагентство БелТА.

К слову, «Беллегпром» уже презентовал новую коллекцию одежды для школьников. Цветовая гамма, в основном, состоит из четырех цветов. Говорят, ассортимент к 2023/24 учебному году обновили «почти на 70%».

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Напомним, министр образования Беларуси Андрей Иванец 9 марта сообщил, что школьники в следующем учебном году должны будут носить еще один обязательный элемент формы.

Белорусских школьников обяжут в 2023 году носить еще один элемент формы