"Беллегпром" показал новую коллекцию школьной формы — «С учетом мнения Минобразования»

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Опубликовано: 06.04.2023 16:19 , Обновлено: 06.04.2023

«Беллегпром» 6 апреля презентовал новую коллекцию одежды для школьников. Цветовая гамма, в основном, состоит из четырех цветов.

По словам заместителя председателя концерна Наталии Мурашко, ассортимент к 2023/24 учебному году обновили «почти на 70%».

Она подчеркнула, что все коллекции Беллегпрома «разработаны с учетом мнения представителей Министерства образования».

Основная цветовая гамма школьной формы — черный, серый, бордовый и синий цвета.

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«Ассортимент широчайший. В производство планируем запустить более 1,2 млн изделий, которые можно отнести к одежде делового стиля. При необходимости мы готовы увеличить данные объемы», — отметила Мурашко, передает госагентство БелТА.

Ранее Телеграф писал, что «Беллегпром» показал, какую школьную форму выпустил в 2022 году. Концерн предложил ученикам носить блузку с поцелуйчиком и спорткостюм с вышиванкой.

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