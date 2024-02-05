В Белгидромете попросили не расслабляться после пережитого снегопада. Что ждать со вторника?

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Опубликовано: 05.02.2024 16:20 , Обновлено: 05.02.2024

Днём в понедельник, 4 февраля, Минск накрыл мощный снегопад, который, судя по прогнозам Белгидрометцентра, вполне может повториться завтра: в ближайшие 12 часов оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра, гололедицы и налипания мокрого снега сохранится в четырех регионах страны, а на 6 февраля синоптики объявили желтый и оранжевый уровень опасности в разных районах Беларуси.

По данным системы метеопредупреждений Белгидрометценрта, потенциально опасное налипание мокрого снегадо позднего вечера 5 февраля возможно в Могилёвской и Витебской областях, в 6 февраля прогнозируется и в Брестской области. Кроме того, днем в отдельных районах по юго-западу Беларуси ожидается усиление ветра порывами 15-18 м/с.

По данным синоптиков, 6 февраля температура воздуха ночью опустится до 0..-5°С, а днем поднимется не выше -2..+4°С, за исключением юго-запада страны, где ночью будет +1..+3°С, а днем +5..+9°С.

Сильные снегопады несёт и циклон, смещающийся с юга Швеции, который 7 февраля также спровоцирует налипание мокрого снега, слабые туман и гололедицу в отдельных районах. Температура воздуха минимальная ночью будет колебаться от от -7°С по северо-востоку до +6°С по юго-западу, а днём, ответственно, от -4°С до +8°С.

Уже в четверг, 8 февраля , неустойчивая воздушная масса принесёт небольшой кратковременный мокрый снег с гололедицей. Температура воздуха ночью может опуститься до -3..-10°С (при прояснениях - до -13°С ), а днем северо-востоке будет не более -6°С, а по югу и юго-западу - до +2°С.

Минчане показали, как город накрыло снегопадом

В Минске же утренний снегопад стал одним из главных сюжетов в TikTok - пользователи соцсети охотно делились кадрами “по-настоящему февральской” погоды, как правило, снятых из окна либо во дворах жилых домов.

На их фоне явно выбивался из общего радостного настроения ролик одного из монтажников, которым в такую непогоду пришлось заниматься строительными работами на высоте на строительной люльке.

ГАИ призвала минчан пересесть на общественный транспорт

Не разделила умиления минчан свежему снегу после недели температурных качелей и чередования оттепели и мороза и столичная Госавтоинспекция. Такую погоду там рассматривают исключительно как фактор неизбежного ухудшения дорожной обстановки. В связи с обильными снегопадами в ГАИ рекомендовали выбирать “зимний стиль вождения”, а в идеале - вовсе отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный.

“При скоплении снега на проезжей части ухудшается управляемость транспортным средством и увеличивается тормозной путь, вырастает вероятность заноса”, - пояснили инспекторы и рекомендовали водителям:

снизить скорость,

увеличить дистанцию и боковой интервал,

исключить опасные обгоны.

Кроме того, чтобы не мешать своевременной уборке улиц, водителям рекомендовали не парковаться вдоль дорог. За этим в ГАИ пообещали тщательно следить в рамках “постоянного мониторинга состояния улично-дорожной сети”.

Ранее Телеграф сообщил, что столичная ГАС предупредила водителей о том, что в некоторых случаях инспекторы могут прибегнуть к помощи эвакуатора и переставить на другое место даже правильно припаркованный автомобиль.

В ГАИ предупредили белорусов, что могут переставлять авто эвакуатором, даже правильно припаркованные. Где и когда?