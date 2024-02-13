В Беларуси заявили о массовой гибели популярной рыбы. Какое решение предложили?

Опубликовано: 13.02.2024 18:50 , Обновлено: 13.02.2024

В Государственной инспекции охраны животного и растительного мира заявили, что в последние годы в Беларуси, весной и летом, участились случаи массовой гибели карася серебряного. Назвали вероятную причину такого явления – для непосвященного человека достаточно необычную. И теперь думают, как решить проблему.

В инспекции сообщили, что причинами массовой гибели этого вида рыб, как показало исследование нескольких водоемов, оказалось их, во-первых, большое количество, и во-вторых – преобладание старых особей. Простыми словами, выходит, что рыба гибнет, потому что ее много и она старовата.

Карась серебряный.

«Среди погибших особей преобладали старшевозрастные группы. Такой фактор, по мнению ученых, может объясняться как биологическими особенностями данного вида, так и структурными перестройками в составе рыбного стада, вызванными наращиванием ихтиомассы карася серебряного в рыболовных угодьях», – рассказали в инспекции.

[inf]Ихтиомасса рыб рассчитывается путем перемножения численности рыб в каждой возрастной группе на среднюю массу 1 экземпляра рыб данной возрастной группы.[/inf]

И вот в госинспекции решили ограничить дальнейшее заселение карася серебряного в водоемы. Кроме того, уведомили, что рассматривают возможность снять ограничения на лов этого вида карася по весу и количеству для рыболовов-любителей.

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[inf]Основными видами рыб, которыми ежегодно пополняются рыболовные угодья Беларуси в результате мероприятий по зарыблению, являются карп, карась серебряный , растительноядные – тостолобик и белый амур, из хищных видов – щука и сом.[/inf]

В инспекции также отметили, что в рыболовных угодьях Беларуси обитают два вида карасей: обыкновенный (золотой) и серебряный. Первый – аборигенный представитель нашей ихтиофауны, а карась серебряный был вселен в водоемы в конце 1940-х годов и успешно акклиматизировался. Да так, успешно, что сейчас превосходит по численности карася обыкновенного.

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