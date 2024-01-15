Штраф до 1200 руб. В Природоохране рассказали, кому из белорусов можно на рыбалке использовать 10 крючков, а не 5, как остальным

Опубликовано: 15.01.2024 15:42 , Обновлено: 15.01.2024

Какое количество крючков можно использовать во время рыбалки зимой и кому именно, когда запрещено ловить на жерлицу, что делать, если рыба попалась «не того размера» – чтобы не схлопотать штраф, об этих и других сезонных правилах рассказали в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

В инспекции отметили, что один из самых распространенных способов ловли хищной рыбы зимой – на зимние жерлицы (ставки). Согласно правилам, запрещено использовать жерлицы, ставки и другие аналогичные системы и оснащения в темное время суток.

Ловля на жерлицу.

Одновременное использование орудий рыболовства одного или разных видов разрешается, напомнили в инспекции, но с общим количеством не более 5 крючков на рыболова. Исключение – члены БООР, им можно использовать до 10 жерлиц одного на рыболова с общим количеством не более 10 крючков .

Также членам БООР разрешена подводная охота (но нужно иметь соответствующее удостоверение) и лов рыбы на дорожку с судов с двигателями.

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Специалисты напомнили, что для определенных видов рыб установлен промысловый размер для вылова. Если выловленная рыба не достигла необходимого размера, ее рыбак обязан выпустить.

[info_b]Необходимо помнить, что с целью предотвращения массового вылова рыбы в период ее зимовки правилами установлен запрет на любительский и промысловый лов рыбы на зимовальных ямах с 1 октября по 15 апреля, сообщили в инспекции.[/info_b]

За нарушение правил любительского рыболовства и ведения рыболовного хозяйства может наступитьадминистративная или уголовная ответственность. В частности, за превышение количества крючков –- до 30 базовых, сегодня это 1200 рублей.

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