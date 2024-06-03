В Беларуси запретили посещение лесов в 4 районах. За что грозит штраф до 1200 рублей?

Опубликовано: 03.06.2024 10:37 , Обновлено: 03.06.2024

В Беларуси 3 июня запретили посещение лесов в четырех районах в разных областях страны. Это следует из данных интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. Еще в 29 районах посещение лесов ограничили.

Так, по состоянию на 10:11 3 июня местные исполкомы запретили посещение лесов в Столбцовском районе Минской области, Житковичском районе Гомельской области, Могилевском, Сенненском районе Витебской области.

Ограничения действуют в:

Лунинецком и Ганцевичском районах Брестской области,

Поставском, Глубокском, Докшицком, Ушачском, Шумилинском, Городокском, Витебском, Лиозненском, Бешенковичском, Чашникском, Толочинском районах Витебской области,

Гродненском, Щучинском, Берестовицком, Мостовском, Свислочском, Волковысском, Зельвенском, Слонимском - Гродненской области,

Вилейском, Логойском, Смолевичском, Минском, Дзержинском, Узденском, Несвижском, Клецком - Минской.

Леса остальных районов Беларуси “зеленые”, то есть туда можно ходить спокойно.

Скриншот: mlh.by

Какой штраф грозит за нарушение ограничений?

Решение о введении ограничений и запретов на посещение лесов, а также их отмене принимают местные власти по согласованию с МЧС и лесхозами. Это делают исходя из погодных условий. Когда жарко, сухо, нет дождей, пожар может возникнуть от малейшей искры.

Ограничения вводят при III классе пожарной опасности. Тогда на карте Минлесхоза район отмечен желтым цветом. Это значит, что белорусам полностью или частично (как решат местные власти) нельзя:

въезжать на территорию лесного фонда на транспортных средствах,

разводить костры и использовать открытый огонь на территории лесного фонда,

организовывать и проводить массовые мероприятия.

При этом, как объясняли ранее специалисты, при ограничении заходить в лес можно для прогулок, чтобы собрать грибы или ягоды. Если вы не уверены, можно ли вам в лес, лучше уточнить эту информацию в вашем лесхозе.

Напомним, за нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках белорусам грозит штраф до 12 базовых величин ( 480 белорусских рублей). Если же произошло уничтожение или повреждение леса либо торфяника, штраф увеличивается до 30 базовых ( 1200 рублей).

Ранее Telegraf.news сообщал, что первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Александр Драгун на выездном заседании коллегии ведомства возмутился подходами Вилейского опытного лесхоза к работе по “повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства”. И рассказал, что стоит сделать для улучшения ситуации.

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