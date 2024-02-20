Россия предложила в разы снизить порог беспошлинных онлайн-покупок в ЕАЭС. Что скажут в Беларуси?

Опубликовано: 20.02.2024 16:44 , Обновлено: 20.02.2024

Министерство финансов РФ выступило против сохранения потолка беспошлинного ввоза товаров для личного пользования на уровне 1000 евро. Приведенное объяснение такой инициативы не очень прозрачное: «…поскольку обстоятельства, послужившие основанием для введения указанной нормы, к настоящему времени в значительной мере исчерпаны». Эту информацию сообщила газета Ведомости».

В материале «Ведомостей» говорится, что Минфин РФ не видит смысла в продлении действия текущего значения порога. В то же время в компании Ozon (которая наряду с маркетплейсам «Яндекс Маркет» получила соответствующие письма, разосланные министерством) заявили, что возврат к его предыдущим значениям вызовет существенное увеличение цен на популярные товары. По оценкам маркетплейса, товары стоимостью от 200 и до 1000 евро (в том числе электроника) подорожают на 10-15%, а объемы трансграничной торговли снизятся на 18-20%.

При этом, как заявили «Ведомостям» в Минфине и Минпромторге России, окончательное решение по вопросу пока не принято.

Напомним, с 2020 до 2022 года потолок был на уровне 200 евро, а после увеличен в пять раз – до 1 тысячи евро. С продлением. Действие повышенного лимита для беспошлинных онлайн-покупок в ЕАЭС в последний раз продлевали до 1 апреля 2024 года .

Новость Телеграф

В Федеральной таможенной службе России заявили, что нормы беспошлинного ввоза утверждены на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), таким образом, их изменение потребует решения всех членов ЕАЭС . В то же время в ЕЭК сообщили, что Россия не подавала в комиссию обращение о продлении действия порога на том же уровне.

[inf]Полноправными членами Союза являются 5 государств: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.[/inf]

Напомним, ранее Телеграф писал, что правительство России опубликовало документ, в котором уточнило схему расчета платежей за ввоз машин из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 1 апреля. Как заявили в российском правительстве, «решение позволит создать равные условия для граждан и компаний, ввозящих в Россию транспортные средства, растаможенные в странах ЕАЭС, и тех, кто проходит эту процедуру в России с уплатой всех необходимых налогов и сборов». Для белорусов это означает, что они больше не смогут зарабатывать на пригоне автомобилей для россиян.

В России решили обложить пошлиной авто, растаможенные в ЕАЭС. Как это коснется белорусов?