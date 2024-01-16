Госстандарт запретил в Беларуси самый известный майонез в мире

Опубликовано: 16.01.2024 20:55 , Обновлено: 16.01.2024

Госстандарт Беларуси объявил 16 января, что запретили продажу майонеза самой известной марки в мире. Речь идёт о HELLMANNʼS. В ведомстве утверждают, что этот майонез не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Белорусские государственные эксперты нашли в HELLMANNʼS “недопустимую пищевую добавку” – антиокислитель Е385. В ведомстве заявили, что “антиокислитель Е385 может использоваться только при производстве соусов на основе растительных масел, соусов майонезных, кремов на растительной основе”. На основе чего был сделан исследованный HELLMANNʼS (классический майонез изготавливаются из растительного масла и яиц), в Госстандарте не уточнили.

Чего не должно быть в составе магазинного майонеза? Избегайте трех ингредиентов

В ведомстве также заявили, что майонез не соответствует требованиям по правильной маркировке. “На потребительской упаковке указано несколько режимов хранения (от 0°С до + 10°С включительно – 150 суток, свыше 10°С до + 18°С включительно – 90 суток), что не позволяет потребителю (приобретателю) определить, при каких именно условиях хранения, из перечисленных на потребительской упаковке, хранилась данная продукция с даты ее изготовления, что может ввести его в заблуждение”, - сделали вывод в Госстандарте Беларуси.

Речь идёт о соусе производства ООО «КДВ Тула» (Россия, Тульская область).

[info_b]Hellmann’s - это американская торговая марка, которая используются для линейки майонезов, кетчупов, горчицы, соусов, заправок для салатов, приправ и других пищевых продуктов.

Ричард Хеллманн с женой Маргарет в 1913 году открыли магазин деликатесов Hellmann’s. Там Ричард и придумал рецепт ставшего всемирно известным майонеза. В 1930-х он стал самой продаваемой маркой в США. А в 1960-70-х по всему миру. С 2000 года она принадлежат британской многонациональной компании Unilever.

За свою популярность майонез должен благодарить именно компанию Hellmann’s, благодаря которой в 20-м веке майонез появился на всех кухнях мира. И по сей день Hellmann’s считается маркой майонеза №1 в мире. [/info_b]

Ранее Телеграф писал, что самый популярный соус, если не в мире, то в СНГ — это не кетчуп, а всё-таки майонез. Во всяком случае, весеннее исследование одной из российских торговых сетей показало, что именно его чаще всего покупают в РФ. Похожая ситуация сложилась и в других странах региона. Но не все любители майонеза знают, из чего на самом деле его готовят.

Из чего делают майонез на заводах? Вот причины приготовить его за 5 минут самим или купить в магазине