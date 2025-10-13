В Беларуси выпал первый снег. Синоптики рассчитали, когда грянут заморозки до -3°С, а когда потеплеет до +13°С

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Опубликовано: 13.10.2025 10:01 , Обновлено: 13.10.2025

В минувшие выходные в Беларуси выпал первый снег. Снежную крупу первыми в этом сезоне могли наблюдать жители самого северного региона страны - Витебщины. Узнали, стоит ли остальным областям Беларуси готовиться к первому снегу на этой неделе.

Видео первого снега нового сезона появилось в одном из витебских пабликов. Как утверждает автор, ролик был снят в деревне Щипечи Витебского района. В комментариях некоторые зрители рассказали, что мокрый снег в выходные также выпал в Полоцке.

Как пояснили авторы тематического Telegram-канала о погоде @nadvorie, причиной такого похолодания стала адвекция холода из приполярных районов. Уже в понедельник, 13 октября, территория Беларуси окажется в тылу циклона Gerhard, который может принести белорусам первый снежок.

“Погоду будет определять арктическая неустойчивая воздушная масса и вторичные холодные фронты. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с крупой , а в отдельных районах возможен мокрый снег с дождем . По юго-западной половине локально не исключены грозы ”, - уточнили прогноз на понедельник в Telegram-канале “Метеовайб”.

“Ощутимое похолодание” на фоне атмосферных фронтов и первые снежинки белорусам спрогнозировал в начале этой недели и синоптик Дмитрий Рябов. В своём традиционном прогнозе на неделю специалист предупредил, что средняя температура на этой неделе ожидается на 1-3 градуса ниже климатической нормы, из-за чего ненастные дожди могут перемежаться с мокрым снегом , а на дорогах возможно образование слабого гололеда.

По прогнозу Рябова, в начале недели в отдельных районах Беларуси возможны ночные заморозки - при прояснениях до -3°С . В оперативном прогнозе Белгидромета на ближайшие три дня ночные заморозки от 0°С до -2°С фигурируют во вторник и среду, 14 и 15 октября .

По расчётам авторов @nadvorie, такая циркуляция, благоприятствующая поступлению холодного арктического воздуха, сохранится примерно до четверга, 16 октября . В прогнозе Рябова также с четверга минусовые температуры по ночам исчезают, а дневные максимумы, наоборот, поднимаются – до +13°С в четверг и от +9°С до +11°С в пятницу.

В предварительном прогнозе Рябова на грядущие выходные хоть и значатся небольшие дожди, заморозков не предвидится даже ночью: от +1°С до +8°С, а днём, по предварительным расчётам, воздух будет прогреваться до +6°.. +10°С в субботу и от +3°С до +9°С в воскресенье.

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