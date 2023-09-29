В Беларуси ввели ограничения на рыбалку. Когда вступят в силу?

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Опубликовано: 29.09.2023 14:20 , Обновлено: 29.09.2023

Юлия Рогалинская, пресс-секретарь Государственной инспекции охраны животного и растительного мира рассказала, что в Беларуси ввели некоторые ограничения на ловлю рыбы.

Так, с 1 октября и по 15 апреля устанавливается запрет на любительский и промысловый лов на зимовальных ямах, сообщило информагентство”Минск Новости”. По словам Рогалинской, это предусмотрено правилами любительского рыболовства.

Она пояснила, что теплолюбивые рыбы (лещ, карп, линь и другие), в октябре-ноябре собираются в стаи и отправляются в так называемые «зимовальные ямы». В реках это глубоководные участки с медленным течением, в стоячих водоемах – устья впадающих рек и ручьев, а также места выхода подводных источников. Здесь вода лучше обогащается кислородом и лучше перемешивается.

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Как правило, рыбы ежегодно используют для зимовки одни и те же места, скапливаясь стаями одного вида, что обеспечивает лучшие условия нахождения.

Пресс-секретарь отметила, что в зимовальных ямах рыба может стать и легкой добычей, так как с похолоданием воды происходит торможение реакций на внешние раздражители.

[info_b]Перечень зимовальных ям с указанием их координат размещенна сайте Госинспекции. За добычу здесь рыбы в запрещенный период предусмотрен штраф в размере от 10 базовых величин (370 рублей) до 30 базовых (до 1110 рублей). Кроме того, за каждую пойманную рыбу придется заплатить как за вред, причиненный окружающей среде, рассчитанный на основании такс, исчисленных в тройном размере.[/info_b]

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