В Беларуси ввели ограничения на посещение лесов в 31 районе. За что грозит штраф?

Опубликовано: 30.03.2024 12:27 , Обновлено: 30.03.2024

В Беларуси ограничения на посещение лесов по данным на субботу 30 марта действуют в 31 районе. Об этом свидетельствует карта Министерства лесного хозяйства.

Так, ограничение ввели в следующих районах:

Брестской области — Дрогичинском, Жабинковском, Ивановском, Каменецком, Кобринском, Пинском, Столинском;

Витебской области — Лепельском;

Гродненской области — Волковысском, Вороновском и Лидском;

Гомельской области — Жлобинском, Октябрьском, Речицком, Рогачевском, Светлогорском;

Минской области — Борисовском, Березинском, Воложинском, Пуховичском, Солигорском, Червенском;

Могилевской области — Белыничском, Бобруйском, Быховском, Глусском, Кличевском, Кировском, Круглянском, Осиповичском, Шкловском.

Какой штраф грозит за нарушение ограничений?

Решение о введении ограничений и запретов на посещение лесов, а также их отмене принимают местные власти по согласованию с МЧС и лесхозами. Это делают исходя из погодных условий — когда жарко, сухо, нет дождей, и пожар может возникнуть от малейшей искры.

Ограничения вводят при III классе пожарной опасности. Тогда на карте Минлесхоза район отмечен желтым цветом. Это значит, что белорусам полностью или частично (смотря как решат местные власти) нельзя:

въезжать на территорию лесного фонда на транспортных средствах;

разводить костры и использовать открытый огонь на территории лесного фонда;

организовывать и проводить массовые мероприятия.

При этом, как объясняли ранее специалисты, при ограничении заходить в лес можно для прогулок, собрать грибы или ягоды.

[info_b]Если вы не уверены, можно ли вам в лес, лучше уточнить эту информацию в вашем лесхозе.[/info_b]

Напомним, за нарушения запретов и ограничений, белорусам грозит штраф по части 1 статьи 16.21 (Нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках) — 12 базовых величин (сейчас 480 бел.руб.). А по части 2— если произошло уничтожение или повреждение леса либо торфяника — штраф составляет до 30 базовых (сейчас 1200 бел.руб.).

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве лесного хозяйства сообщили, что Беларусь стала первой страной в Европе, которая покрыла свою территорию сетью видеокамер. Сделано это для того, чтобы максимально точно и быстро предупреждать возгорания в лесных массивах.

В Минлесхозе объявили о полном покрытии белорусских лесов видеонаблюдением. Зачем?