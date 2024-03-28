В Минлесхозе объявили о полном покрытии белорусских лесов видеонаблюдением. Зачем?

Опубликовано: 28.03.2024 10:54 , Обновлено: 28.03.2024

В Министерстве лесного хозяйства сообщили, что Беларусь стала первой страной в Европе, которая покрыла свою территорию сетью видеокамер. Сделано это для того, чтобы максимально точно и быстро предупреждать возгорания в лесных массивах.

Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик заявил, что с начала года на территории уже зафиксировано 9 лесных возгораний на площади 4,9 гектара. По его словам, службы “реагируют довольно оперативно”.

“Могу смело заявить, Беларусь первая в Европе покрыла все леса страны автоматической системой обнаружения пожаров. По сути, у нас повсеместно работает умное видеонаблюдение, способное распознать возгорание на ранней стадии”, – рассказал Александр Кулик.

Глава Минлесхоза пояснил, что оператор системы может приблизить участок, где подозревает возгорание. Далее осталось всего лишь разобраться – это пыль от трактора или кострище возле дома. В крайнем случае на место может выехать МЧС, чтобы подстраховаться и не тушить пожар несколько дней.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство лесного хозяйства ограничило посещение лесов в 23 регионах Брестской, Минской и Могилёвской областей. Куда лучше не ходить?

В Беларуси ограничили посещение лесов сразу в 23 районах