В Беларуси ввели новый предупреждающий знак. Где решили устанавливать?

📷 Фото

Опубликовано: 29.02.2024 08:44 , Обновлено: 29.02.2024

В Беларуси в скором времени появится новый предупреждающий знак. Его описание и изображение 27 февраля утвердил Совет министров своим постановлением №127. Узнали, где планируют устанавливать новые знаки.

Согласно документу, опубликованному в четверг, 19 февраля, на Национальном правовом интернет-портале, новый предупреждающий знак будет обозначать границы зоны безопасности с особым правовым режимом на территории, прилегающей к Белорусской атомной электростанции.

В документа прописан точный вид знака: он будет представлять собой металлический щит размером 600 на 1200 мм с синим фоном и надписями, выполненными белым цветом.

Помимо указания на начало зоны безопасности с особым правовым режимом на знаке также будет указан контактный телефон и адрес официального сайта АЭС, а справа – нанесено изображение QR-кода, при переходе по которому можно почитать официальное Положение о зоне безопасности с особым правовым режимом на прилегающей к Белорусской атомной электростанции территории.

Напомним, это положение Совмин утвердил своим постановлением №668 от 9 октября 2023 года. Зону установили в границах автомобильных дорог Р45, Р52, Н6211, Н6223, Н20110 и включили в неё пять белорусских деревень, прилегающих к территории БелАЭС населенных пунктов.

Совмин установил зону с «особым правовым режимом» вокруг БелАЭС. Где введут проверки «правомерности пребывания»?

Согласно утверждённым Совмином положениям, в зоне безопасности будут проводиться проверки “правомерности въезда, пребывания и передвижения”, а в отдельных случаях могут вводиться “дополнительные временные режимные ограничения”.

Ранее Телеграф сообщил, что накануне генеральный директор”Росатома” Алексей Лихачев рассказал, что белорусская и российская стороны в настоящее время “прорабатывают перспективный вопрос строительства” в Беларуси новых атомных станций при участии “Росатома”.

«Росатом» назвал места, где хочет построить еще один атомный реактор в Беларуси