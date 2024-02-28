«Росатом» назвал места, где хочет построить еще один атомный реактор в Беларуси

Опубликовано: 28.02.2024 16:59 , Обновлено: 28.02.2024

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал парламентариям Госдумы о планах госкорпорации. В том числе касающихся Беларуси. Он напомнил, что Александр Лукашенко, после сдачи в эксплуатацию БелАЭС, высказал пожелание о расширении использования атомной энергетики в республике. И сообщил, что сегодня белорусская и российская стороны уже «прорабатывают перспективный вопрос строительства в Беларуси с участием «Росатома» новых атомных генерирующих мощностей.

Лихачев уведомил, что речь, в частности, идет о сооружении на юге страны атомной станции с двумя энергоблоками.

«Есть опция построить третий блок на Островце, есть опция построить на юге Беларуси двухблочную атомную электростанцию… Мы готовы и к тому, и к другому варианту», – сообщил глава российской атомной госкорпорации.

Ранее Телеграф писал, что министр энергетики Виктор Каранкевич рассказал, как в Беларуси намереваются выстроить систему обращения с радиоактивными отходами. И где еще они образуются, кроме БелАЭС.

В Минэнерго рассказали, сколько радиоактивных отходов вырабатывает БелАЭС. Куда денут?