14430 рублей штрафа и лишение свободы. В инспекции рассказали, на чем попадаются белорусские рыбаки

Опубликовано: 15.05.2023 13:23 , Обновлено: 10.09.2023

На озере Червоное в Житковичском районе Гомельской области словили рыбака, в наказание которому насчитали 390 базовых величин. Такой насчитали ущерб.

Мужчина выловил 122 серебряного карася весом в 80 килограммов. В итоге, работники инспекции охраны животного и растительного мира оценили ущерб для природы в 14430 рублей.

Все дело в том, что рыбак начал лов до окончания запрета. Он действует в Гомельской области до 18 мая.

Ещё в одном случае 9 мая 24-летнего и 40-летнего рыбаков наказали на 174 базовых величины (6348 рублей). Они наловили во время действия запрета 55 рыбы.

По данным инспекции, кроме выплаты крупных сумм, рыбакам во всех случаях грозит ещё и лишение свободы.

Ранее Телеграф сообщил, что в Госинспекции охраны животного и растительного мира рассказали, на какой период введены сезонные ограничения для рыболовов, связанные с весенним нерестом рыбы. В разных областях Беларуси ограничения вводятся в разное время, а вот штрафы за нарушения правил везде одинаковые.

В Беларуси ввели ограничения для рыбаков. Когда закончатся и какие штрафы грозят за две удочки?