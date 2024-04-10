В Беларуси впервые в 2024 году запретили посещение лесов. В каком районе?

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Опубликовано: 10.04.2024 15:08 , Обновлено: 10.04.2024

В Беларуси запретили посещение лесов в Новогрудском районе Гродненской области. Это первый случай в 2024 году. В остальных же районах, кроме четырех, посещение ограничено. Об этом свидетельствуют сведения интерактивной карты Министерства лесного хозяйства Беларуси.

По данным на 14:55 10 апреля, ходить спокойно в лес можно в Верхнедвинском районе Витебской области, Мядельском районе Минской области, а также в Сморгонском и Ошмянском районах Гродненской области.

Остальная часть интерактивной карты, кроме Новогрудского района, “желтая”, то есть посещение лесов там ограничено.

Скриншот: mlh.by

Какой штраф грозит за нарушение ограничений?

Решение о введении ограничений и запретов на посещение лесов, а также их отмене принимают местные власти по согласованию с МЧС и лесхозами. Это делают исходя из погодных условий. Когда жарко, сухо, нет дождей, пожар может возникнуть от малейшей искры.

Ограничения вводят при III классе пожарной опасности. Тогда на карте Минлесхоза район отмечен желтым цветом. Это значит, что белорусам полностью или частично (как решат местные власти) нельзя:

въезжать на территорию лесного фонда на транспортных средствах,

разводить костры и использовать открытый огонь на территории лесного фонда,

организовывать и проводить массовые мероприятия.

При этом, как объясняли ранее специалисты, при ограничении заходить в лес можно для прогулок, чтобы собрать грибы или ягоды. Если вы не уверены, можно ли вам в лес, лучше уточнить эту информацию в вашем лесхозе.

Напомним, за нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках белорусам грозит штраф до 12 базовых величин ( 480 белорусских рублей). Если же произошло уничтожение или повреждение леса либо торфяника, штраф увеличивается до 30 базовых ( 1200 рублей).

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Беларусь стала первой страной в Европе, которая покрыла свою территорию сетью видеокамер. Как объяснили в Минлесхозе, сделали это для того, чтобы максимально точно и быстро предупреждать возгорания в лесных массивах.

В Минлесхозе объявили о полном покрытии белорусских лесов видеонаблюдением. Зачем?