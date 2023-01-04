В Беларуси создали единую базу «заброшек»

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Опубликовано: 04.01.2023 09:21 , Обновлено: 04.01.2023

Государственный комитет по имуществу Беларуси создал «Единый реестр пустующих домов», которые раньше пообещали продавать белорусам за одну базовую. Их сможет посмотреть любой желающий, сообщили 3 января.

В базе белорусы смогут почитать характеристики пустующих, увидеть его местоположение, состояние, а также узнать возраст. Для этого нужно зайти на сайтeri2.nca.by и «Войти как гость». После чего выбрать нужные параметры.

Отметим, что на момент написания новости, в базе нет фотографий домов, а только текстовая информация. Вот как выглядит карточка здания:

Сейчас, по информации Госкомимущетва, в реестр занесли данные о более чем 1200 домах. Среди них те здания, у которых ищут собственника, которые признали пустующими, а также которые решили продать.

В ведомстве пообещали, что на протяжении января реестр будет дополнятся.

Напомним, ранее в ведомстве рассказывали — чтобы купить понравившуюся «заброшку», придется обращаться в местный исполком.

Кстати, покупка заброшенного дома может обернуться большими проблемами. Часто такие постройки пригодны только для сноса. Зато у белорусов есть возможность построить новый дом.

Ранее Телеграф сообщил, что в Беларуси подписан указ №202, согласно которому теперь для строительства и ремонта одноквартирных жилых домов и хозяйственных построек не требуется проектная документация и согласования.