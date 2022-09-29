В Госкомимущества пообещали создать единую базу "заброшек" в Беларуси к 1 января

Опубликовано: 29.09.2022 13:07 , Обновлено: 03.10.2022

Председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси Дмитрий Матусевич 29 сентября дал обещание, что к 1 января 2023 года будет создана единая база пустующих домов, которые раньше пообещали продавать белорусам за одну базовую.

«В целях автоматизации работы, повышения информированности граждан, обеспечения защиты их прав и законных интересов с 1 января 2023 года будет сформирован единый реестр пустующих домов», — [link href=“http://gki.gov.by/ru/about-press-news-ru/view/test-pustujuschie-8899/” rel=“noopener” target=“_blank”] отметил [/link] председатель ГКИ.

По словам чиновника, доступ к реестру пустующих домов будет бесплатным. А чтобы купить понравившуюся “заброшку”, придется обращаться в местный исполком.

Кстати, сейчас также можно найти в интернете информацию о таких пустующих домах и участках. Однако для этого надо обойти все 118 сайтов районов страны. Как правило, там сведения опубликованы в виде xls-таблицы.

Кстати, покупка заброшенного дома может обернуться большими проблемами. Часто такие постройки пригодны только для сноса. Зато у белорусов есть возможность построить новый дом. Ранее Телеграф сообщил, что в Беларуси подписан указ №202, согласно которому теперь для строительства и ремонта одноквартирных жилых домов и хозяйственных построек не требуется проектная документация и согласования.

Новость Телеграф

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