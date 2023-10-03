В Беларуси решили завести Национальную трофейную книгу. Что это такое и зачем она нужна?

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Опубликовано: 03.10.2023 13:48 , Обновлено: 03.10.2023

Совет министров Беларуси утвердил положение о порядке ведения Национальной трофейной книги. Узнали, что она из себя представляет и кому и зачем она нужна.

Соответствующее постановление Совмина было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале во вторник, 3 октября. Правительство приняло его в соответствии с Указом президента от 13 февраля 2023 года, целью которого было объявлено “совершенствование отношений в области охоты и ведения охотничьего хозяйства”. В законную силу постановление Совмина вступит 4 октября.

[info_b]Национальная трофейная книга представляет собой информационную систему, в которой будут фиксировать охотничьи трофеи, добытые на территории охотничьих угодий и иных мест обитания охотничьих животных в Беларуси. Информацию об оценке охотничьих трофеев пользователь охотничьих угодий обязан будет подавать оператору книги не позднее 1 марта года, следующего за годом добычи охотничьего животного.

Размещаться Книга будет в интернете в открытом доступе - за исключением тех сведений, который по закону относятся к госсекретам или “не подлежит предоставлению и распространению в соответствии с законодательными актами”.[/info_b]

Инициаторы создания Национальной трофейной книги обозначили следующие цели, которые они преследовали:

систематизация сведений об оценке охотничьих трофеев, добытых на территории Беларуси;

анализ и контроль состояния популяций отдельных видов охотничьих животных;

популяризация трофейной охоты;

пропаганду устойчивого использования ресурсов охотничьих животных.

Владельцем и оператором Трофейной книги будет выступать Белорусское общество охотников и рыболовов (БООР), однако, положение подписанного Совмином постановления коснётся не только БООР. Как следует из текста документа, под действие положения подпадают:

юридические лица, зарегистрированные в Беларуси и являющиеся пользователями охотничьих угодий;

лица, которым в установленном порядке присвоено звание эксперта по оценке охотничьих трофеев;

граждане, которым предоставлено право охотиться на территории Беларуси.

В постановлении также указано, что любую информацию из Национальной трофейной книги госорганы и другие организации, а также граждане могут использовать для получения сведений о состоянии популяций, в том числе трофейных характеристиках, отдельных видов охотничьих животных.

Ранее, как сообщал Телеграф, Белорусское общество охотников и рыболовов снизило стоимость охотничьих путевок и разрешений на добычу животных. Новые цены начнут действовать с 1 октября - в этот день в Беларуси открывается сезон охоты на копытных.

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Между тем, Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды, рассказал о планах сократить Красную книгу Беларуси. Ранее в БООР настаивали, что бурого медведя, рысь, барсука пора исключить из Красной книги и разрешить на них охоту.

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