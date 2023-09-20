БООР снизило цены путевок. Сколько стоит убить лося или лань?

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Опубликовано: 20.09.2023 17:56 , Обновлено: 20.09.2023

Белорусское общество охотников и рыболовов (БООР) снизило стоимость охотничьих путевок и разрешений на добычу животных. Новые цены начнут действовать с 1 октября. Кстати, в этот день в Беларуси открывается сезон охоты на копытных.

Так, члены общества будут платить за путевку 15 рублей. Для охотников, не состоящих в БООР, цена составит 30 рублей. Кроме того, действуют льготы для некоторых категорий членов общества.

Кроме того, установлены расценки для разрешений на добычу копытных в структурах БООР. Так, за разрешение на добычу лося нужно заплатить от 300 до 1200 рублей (в зависимости от его возраста и качества рогов), на добычу благородного оленя – от 150 до 1000 рублей, косули – от 30 до 150 рублей, пятнистого оленя – от 100 до 600 рублей, лани – от 100 до 800 рублей.

С полным прейскурантом цен вы можете ознакомиться здесь.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Минприроды решило сократить Красную книгу Беларуси.

По просьбе охотников? Минприроды решило сократить Красную книгу Беларуси