В Беларуси решили проверять водителей на алкоголь перед сменой дистанционно. Это как?

Опубликовано: 10.01.2024 12:27 , Обновлено: 10.01.2024

На территории Гродненской области решили провести эксперимент по дистанционному ежедневному медосмотру водителей перед сменой с использованием специального программно-аппаратного комплекса «ОСМОТР Плюс». Соответствующее постановление Минздрава 10 января опубликовали на Национальном правовом интернет-портале. Что будет включать в себя осмотр, и в каких случаях может быть принято решение «о невозможности допуска водителя к работе»?

Проведение эксперимента наметили на период с 22 января по 22 апреля этого года на базе детской центральной городской клинической поликлиники Гродно и кабинета ООО «БелСофт Осмотр».

Как будет проводиться осмотр?

Предрейсовые обследования водителей с использованием программно-аппаратного комплекса «ОСМОТР Плюс» будет проводить медработник, сказанов документе. Ему же – и принимать решение о допуске.

Там же описано, что в него включат:

идентификацию водителя (на основании документа, удостоверяющего личность);

его опрос на наличие жалоб;

измерение с помощью встроенных приборов температуры тела, пульса и давления, концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе в режиме реального времени;

прохождение теста на внимательность.

Да, в комплекс интегрирован сервис, благодаря которому можно организовать аудио- и видеосвязь водителя с медработником ” в режиме реального времени” .

«По результатам обследования комплекс «ОСМОТР Плюс» распечатывает заключение о допуске или невозможности допуска водителя к работе, подтвержденное электронной цифровой подписью медработника», сообщили в Минздраве.

Согласно документу, если медработник выдал заключение не допускать водителя к смене, он информирует об этом руководителя юрлица или ИП, у которого работает водитель, путем СМС-сообщения или иным согласованным с ним способом.

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Решение о невозможности допуска водителя к работе принимается медработником при выявлении следующих признаков:

наличие признаков острых заболеваний (травм);

обострения хронических заболеваний, когда осуществление трудовой деятельности водителем недоступно или противопоказано;

наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя при использовании прибора;

наличие у водителя клинических признаков состояния алкогольного опьянения и (или) состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ.

Что такое комплекс «ОСМОТР Плюс»?

Это переносной настольный блок массой около 12 кг. В него входят алкотестер с термометром, электронный тонометр, сенсорный экран, веб-камера и печатающее устройство. Может быть включен и пульсоксиметр. Комплекс работает совместно с программным обеспечением, которое устанавливается на компьютере врача.

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