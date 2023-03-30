В Беларуси признали опасным порошок «Миф». Из-за чего?
Госстандарт Беларуси внес в список опасной продукции и запретил продавать в стране один из популярных порошков «Миф». Об этом стало известно 30 марта.
Под запрет попало средство моющее синтетическое порошкообразное «Миф Автомат Свежий цвет», АКВА ПУДРА. Производитель ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск», Россия.
Вот как он выглядит:
Как рассказали в Госстандарте, изготовитель «умышленно» указал, что порошок можно использовать в стиральных машинах любого типа. Однако, как выяснили эксперты, его нельзя применять в стиралках с фронтальной загрузкой.
Все потому, что в средстве превышен показатель «пенообразующая способность». При норме не более 180 мм составил (207±6) мм).
«Превышение вводит в заблуждение потребителя продукции относительно ее назначения, качества и безопасности и не исключает риск безопасного применения моющего средства в стиральных машинах с фронтальной загрузкой», — объяснили специалисты.
Кроме того, «моющая способность» порошка составила 55,4% при норме не менее 85%.
Ранее Телеграф писал, что Госстандарт Беларуси запретил продавать российский стиральный порошок «Миф Автомат Морозная свежесть».
В Беларуси запретили продавать популярный стиральный порошок
А специалисты Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья признали небезопасным детский стиральный порошок «Ушастый нянь».