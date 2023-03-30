В Беларуси признали опасным порошок «Миф». Из-за чего?

Опубликовано: 30.03.2023 15:45 , Обновлено: 30.03.2023

Госстандарт Беларуси внес в список опасной продукции и запретил продавать в стране один из популярных порошков «Миф». Об этом стало известно 30 марта.

Под запрет попало средство моющее синтетическое порошкообразное «Миф Автомат Свежий цвет», АКВА ПУДРА. Производитель ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск», Россия.

Вот как он выглядит:

Как рассказали в Госстандарте, изготовитель «умышленно» указал, что порошок можно использовать в стиральных машинах любого типа. Однако, как выяснили эксперты, его нельзя применять в стиралках с фронтальной загрузкой.

Все потому, что в средстве превышен показатель «пенообразующая способность». При норме не более 180 мм составил (207±6) мм).

«Превышение вводит в заблуждение потребителя продукции относительно ее назначения, качества и безопасности и не исключает риск безопасного применения моющего средства в стиральных машинах с фронтальной загрузкой», — объяснили специалисты.

Кроме того, «моющая способность» порошка составила 55,4% при норме не менее 85%.

Ранее Телеграф писал, что Госстандарт Беларуси запретил продавать российский стиральный порошок «Миф Автомат Морозная свежесть».

В Беларуси запретили продавать популярный стиральный порошок

А специалисты Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья признали небезопасным детский стиральный порошок «Ушастый нянь».

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