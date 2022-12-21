В Беларуси признали опасным популярный стиральный порошок

Опубликовано: 21.12.2022 10:38 , Обновлено: 21.12.2022

Специалисты Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья провели лабораторное исследование и признали популярный детский стиральный порошок небезопасным.

Речь идет о стиральном порошке для детского белья с первых дней жизни «Ушастый нянь» российского производителя АО «Невская косметика».

Гродненские эксперты исследовали упаковку массой нетто 800 г. И заключили, что средство не соответствует требованиям по показателю острой токсичности и классу опасности.

Такой же тест не прошел и порошок для стирки детской одежды и белья «Аистенок».

Ранее Телеграф писал, что госстандарт Беларуси запретил к продаже «Энциклопедию дошкольника», но не из-за содержания, а оформления. Проверяющие государственные эксперты установили, что книга не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».