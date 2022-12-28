В Беларуси запретили продавать популярный стиральный порошок

Опубликовано: 28.12.2022 13:01 , Обновлено: 28.12.2022

Госстандарт Беларуси запретил продавать российский стиральный порошок «Миф Автомат Морозная свежесть».

Как объяснили в Госстандарте, изготовитель «умышленно указал назначение продукции «для использования в стиральных машинах любого типа». Но на самом деле его нельзя использовать для стиральных машин с фронтальной загрузкой.

Все потому что показатель «пенообразующая способность» превысил норму в 180 мм и составил 195±5 мм, отметили эксперты.

«Превышение показателя «пенообразующая способность» вводит в заблуждение потребителя продукции, относительно ее назначения, качества и безопасности и не исключает риск безопасного применения моющего средства в стиральных машинах с фронтальной загрузкой», — заявили они.

Кроме того добавили, что порошок не соответствует ГОСТ по показателю «моющая способность» (при норме не менее 85 % показатель составил (74,3±5,4) %, что вводит в заблуждение потребителя продукции относительно ее качества.