«Белоруснефть» предложила водителям зарплату 4000 руб. Но есть нюанс

Опубликовано: 30.01.2024 11:10 , Обновлено: 30.01.2024

Государственное производственное объединение «Белоруснефть» пригласило на работу водителей, пообещав довольно высокую зарплату – от 4000 тысяч рублей. Где и как придется работать?

Самый главный нюанс этой вакансии – работать придется не в Беларуси, а в России: вахтовым методом в западносибирских подразделениях, в районах Крайнего Севера (Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский). Вахту предложили помесячную: 30 рабочих дней, 30 выходных.

Требования к кандидатам указаны такие: наличие водительского удостоверения категории «В», «С» (приветствуется наличие категорий «Е» и «Д»), приветствуется опыт работы не менее двух лет. Также должно быть отсутствие медицинских противопоказаний для работы по профессии и для работы в районах Крайнего Севера.

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В тексте вакансии написали, что предоставят общежитие, обеспечат обязательное медицинское страхование, доставку к месту работы и обратно за счет нанимателя.

Занятное добавочное предложение: «Только для работников Северного региона компании есть возможность работать на межвахтовом отдыхе в подразделениях ПО «Белоруснефть» в Беларуси».

Ранее Телеграф писал, что на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, которое прошло 29 января в Санкт-Петербурге, президент Беларуси Александр Лукашенко говорил о сотрудничестве в Союзном государстве. В частности, он заявил, что по итогам 2023 года стороны обновят исторический максимум торговли товарами и услугами. Однако назвал и области сотрудничества, в которых стороны «пока полностью не определились по самым главным вопросам». В частности, в области газа, нефти и нефтепродуктов.

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