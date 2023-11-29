В Беларуси повысили пособие на погребение. Сколько будут платить с 1 декабря?

Опубликовано: 29.11.2023 07:45 , Обновлено: 29.11.2023

С 1 декабря в Беларуси увеличится сумма пособия на погребение. По сравнению с ноябрьским, пособие, выплачиваемое выплачивается за счет средств бюджета государственного внебюджетного фонда соцзащиты, вырастет на 31,4 рубля.

Повышение размера данного пособия связано с увеличением размера средней заработной платы работников в Беларуси. По данным Белстата, номинальная начисленная средняя заплата в октябре 2023 года составила 1971,2 рубля . Именно эту сумму будут выплачивать в качестве пособия на погребение. В ноябре оно чуть меньше - 1939,80 рубля.

[info_b]В Беларуси пособие на погребение выплачивают в размере средней заработной платы работников в стране за позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти. Следовательно, в декабре будут брать в расчет среднюю зарплату за октябрь.[/info_b]

Какие документы нужны для выплаты пособия на погребение?

Напомним, обратиться за выплатой этого пособия родственники умершего могут в течение шести месяцев со дня смерти. Для этого помимо письменного заявления необходимо предоставить следующие документы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

справка о смерти – в случае, если смерть зарегистрирована в Беларуси;

свидетельство о смерти – в случае, если смерть зарегистрирована за пределами страны;

свидетельство о рождении (при его наличии) – в случае смерти ребенка (детей);

для лиц в возрасте 18-23 лет — справка о том, что умерший на день смерти являлся обучающимся или воспитанником учреждения образования.

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