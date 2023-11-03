«Как лукошко, только больше» - Белорусская компания привезла на выставку в России плетёные экогробы. Сколько стоят?

Опубликовано: 03.11.2023 16:12 , Обновлено: 03.11.2023

На московской бизнес-арене «Крокус Экспо» в эти дни проходит выставка «Некрополь — World Russia — 2023», посвященная ритуальным услугам и похоронному делу. Беларусь на выставке представляла компания Green Org, которая удивила всех необычными экологичными гробами.

«Они выглядят как лукошко, куда можно собирать ягоды, только гораздо больше», - так описали представленные на выставке образцы журналисты портала MSK1.

Белорусская компания продемонстрировала как гробы для классических захоронений, так и для кремации, а также экологичные корзинки для захоронения животных. Их делают из лозы, а внутри обивают хлопком. Дно укрепляют за счёт вплетения фанеры, так что выдержать такой необычный гроб должен не менее 200 кг веса.

По словам основательницы компании Green Org Анастасии Филатовой, интерес к таким плетёным гробам очень большой, поскольку это «экоальтернатива», которой «нет нигде на территории СНГ».

Впрочем, стоит такая альтернатива недёшево - 90 тыс. российских рублей (в эквиваленте – более 3 тыс. белорусских). Отвечая на вопрос о том, как она пришла в ритуальный бизнес и почему остановила свой выбор на таком “зелёном” варианте продукции, Филатова ответила, что “искала для себя альтернативу”.

“Увидела, что есть такое движение — зеленое захоронение. Когда хоронят в таких изделиях, изготовленных по всем стандартам экологичности. Решила сделать условно “для себя”, для своей семьи. Потом решила подвергать это философии, чтобы и другие люди видели альтернативы”, - рассказала основательница компании.

Ранее Телеграф рассказывал, что с каждым годом всё больше белорусов делают выбор в пользу кремации вместо более традиционного для Беларуси захоронения гробом в землю. Об этом рассказал учредитель “Городской ритуальной службы” Евгений Козлов и пояснил, когда белорусам разрешено подхоранивать усопших близких в могилы предков.

«Дети, внуки имеют право лечь в гроб на гроб» — В ритуальной службе рассказали, как можно хоронить белорусов