"Дети, внуки имеют право лечь в гроб на гроб" - В ритуальной службе рассказали, как можно хоронить белорусов

Опубликовано: 06.10.2023 12:03 , Обновлено: 25.10.2023

С каждым годом всё больше белорусов делают выбор в пользу кремации вместо более традиционного для Беларуси захоронения гробом в землю. Об этом рассказал учредитель "Городской ритуальной службы" Евгений Козлов и пояснил, когда белорусам разрешено подхоранивать усопших близких в могилы предков.

Как пояснил Евгений Козлов, в случае с захоронением в землю необходимо выдержать определенный санитарный период: по закону могилу усопшего нельзя трогать в течение 20 лет после захоронения. В течение этого периода на участке можно подхоранивать только урны с прахом после кремации, а вот спустя 20 лет - и гробы.

“По истечении периода кто-либо из членов семьи - дети, внуки и так далее - имеют право лечь в эту же семейную могилу - гроб на гроб”, - рассказал Козлов в интервью агентству БелТА.

По его словам, такие семейно-родовые захоронения люди зачастую создают в том числе и по экономическим причинам - ухаживать за большим количеством участков родни на разных кладбищах со временем становится сложно и физически, и материально затратно, учитывая нынешние немалые цены на памятники, ограды и так далее.

“Имея одно семейно-родовое захоронение, вся родня кладется “гробом на гроб” и просто добиваются либо дописываются имена на памятнике. И содержание одного участка экономически выгоднее, чем нескольких”, - пояснил руководитель ритуальной службы.

Он также рассказал, что с каждым годом растёт процент белорусов, которые делают выбор в пользу кремации усопших. Однако, по его словам, пока эта тенденция больше всего заметна в Минске - крематориев в регионах мало, а местные кладбища, как правило, “не очень готовы к такому виду захоронения”. Так, по словам специалиста, колумбарные стены, в которые помещают урны с прахом после кремации, сегодня есть только в столице.

При этом кремацию Козлов назвал более вредной для планеты - из-за большего углеродного следа такого вида захоронения.

Напомним, с 1 октября в Беларуси повысили пособие на погребение. Законодательно оно привязано к размеру средней заработной платы по стране и изменяется ежемесячно. Если в сентябре сумма выплат на погребение составляла 1933,1 рубля, то сейчас - на 29,3 рубля больше - 1962,4 рубля.