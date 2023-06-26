В Беларуси пошли грибы, черника и земляника. Где растут и сколько можно собрать?

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Опубликовано: 26.06.2023 14:57 , Обновлено: 10.07.2024

Во многих районах Беларуси уже несколько дней идут дожди (с переменным успехом), что не могло не повлиять на лесной урожай. Поэтому заядлые грибники и ягодники на выходных рванули на «тихую охоту», а после похвалились собранным урожаем. Посмотрели, где выросли земляника и черника, а где можно найти лисички, подосиновики и подберезовики. На сколько ведер лесных даров можно рассчитывать белорусам в конце июня?

Где найти грибы, землянику и чернику в Беларуси?

Белорус Александр 25 июня поделился в группе ВКонтакте «Грибы:Грибные войска Беларуси» сбором земляники в Слонимском районе Гродненской области. Он рассказал, что по делянкам «пришлось побегать». Вот сколько ягод ему удалось набрать:

Фото Александра Бондаря

Полянку с земляникой нашли и на Мядельщине. Правда, ягод было немного:

Фото Алеси Чернявской

А вот черники там оказалось достаточно:

Фото Алеси Чернявской

Ольга из Бобруйска тоже похвалилась собранными 25 июня лисичками, земляникой и черникой:

Фото Ольги Калиты

В Мозырском районе Владимиру в тот же день удалось собрать целый ящик лисичек! Однако он отметил, что «все очень локально, а так лес пустой».

Фото Владимира Кашевича

В Пинском районе белорусы нашли подосиновики и «пару подберезовиков»:

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А еще раньше, в пятницу 23 июня, белорусский блогер, грибник и ягодник Сергей похвалился вот таким урожаем земляники:

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/Ct16i0UMrsn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Грибы, Чай, Рыбалка (@gribnik_by) [/link]

Хотя грибов в тех местах, по его словам, нет.

В каких районах Беларуси нельзя ходить в лес?

Напомним, в Беларуси по-прежнему действуют запреты и ограничения на посещение лесов. Например, на момент написания материла, 26 июня, таких районов:

в Брестской области — 8;

в Витебской области — 21 в Гомельской области — 5 в Гродненской области — 17 в Минской области — 22 в Могилевской области — 11.

[info_b]Актуальную карту можно посмотреть на сайте Министерства лесного хозяйства по ссылке.[/info_b]

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