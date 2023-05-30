В Беларуси организовали «профилактический десант». Что в нем делают прокуратура и МВД?
Стало известно, что летом 2023 года за некоторыми белорусами будет следить «профилактический десант», который состоит в том числе из сотрудников прокуратуры и милиции (но не только). Что за он и чем собирается заниматься?
О работе «профилактического десанта», сообщили, например, в рогачевской газете «Свабоднае слова». Там рассказали, что в его состав входят представители:
- ОСВОДа;
- милиции;
- прокуратуры;
- РОЧС;
- комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома.
По информации издания, задача этого «десанта» — «внимательно следить за порядком и безопасностью на водных объектах в течение купального сезона».
Такая же информация появилась и в телеграм-канале ОСВОД Гомельской области.
Возможно, подобные «профилактические десанты» есть или появятся и в других белорусских областях.
Кстати, в Брестской области милиционеры следят за ситуацией в местах массового отдыха местных жителей на велосипедах, а также с помощью квадрокоптеров.
Как ранее писал Телеграф, уже в 20-х числах мая синоптики сообщили, что многие водоемы Беларуси уже прогрелись. И в принципе, можно уже и купаться. Так, температура поверхности воды в некоторых водоемах достигла уже 20° и, по прогнозам, продолжит повышаться примерно на градус в день.
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К слову, в начале мая в милиции предупреждали, что скоро будут готовы штрафовать неправильно отдыхающих в массовых местах белорусов.
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