В Беларуси организовали «профилактический десант». Что в нем делают прокуратура и МВД?

Опубликовано: 30.05.2023 14:10 , Обновлено: 30.05.2023

Стало известно, что летом 2023 года за некоторыми белорусами будет следить «профилактический десант», который состоит в том числе из сотрудников прокуратуры и милиции (но не только). Что за он и чем собирается заниматься?

О работе «профилактического десанта», сообщили, например, в рогачевской газете «Свабоднае слова». Там рассказали, что в его состав входят представители:

ОСВОДа;

милиции;

прокуратуры;

РОЧС;

комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома.

По информации издания, задача этого «десанта» — «внимательно следить за порядком и безопасностью на водных объектах в течение купального сезона».

Такая же информация появилась и в телеграм-канале ОСВОД Гомельской области.

Возможно, подобные «профилактические десанты» есть или появятся и в других белорусских областях.

Кстати, в Брестской области милиционеры следят за ситуацией в местах массового отдыха местных жителей на велосипедах, а также с помощью квадрокоптеров.

Как ранее писал Телеграф, уже в 20-х числах мая синоптики сообщили, что многие водоемы Беларуси уже прогрелись. И в принципе, можно уже и купаться. Так, температура поверхности воды в некоторых водоемах достигла уже 20° и, по прогнозам, продолжит повышаться примерно на градус в день.

Вода прогрелась, пора купаться? Что сказали белорусские метеорологи

К слову, в начале мая в милиции предупреждали, что скоро будут готовы штрафовать неправильно отдыхающих в массовых местах белорусов.

В Беларуси выросли суммы штрафов для отдыхающих. Кого и на сколько будут наказывать в 2023 году?