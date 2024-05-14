В Беларуси ограничили посещение лесов по большей части страны. За что грозит штраф до 1200 рублей?

Опубликовано: 14.05.2024 14:58 , Обновлено: 14.05.2024

В Беларуси 14 мая ограничили посещение лесов по большей части страны, а в некоторых районах ввели полный запрет. В то же время в ряде регионов Витебской и Могилевской областей идти в лес можно спокойно.

Так, по состоянию на 14:40 14 мая запрет на посещение лесов ввели:

в Столбцовском районе Минской области,

Пинском, Ивановском, Пружанском, Кобринском, Каменецком, Брестском, Жабинковском, Малоритском районах Брестской области,

Дятловском, Мостовском, Щучинском, Вороновском, Лидском районах Гродненской области.

В то же время разрешение на посещение лесов действует в:

Краснопольском, Костюковичском, Хотимском, Климовичском, Кричевском, Мстиславском, Дрибинском, Горецком районах Могилевской области,

Браславском, Миорском, Верхнедвинском, Полоцком, Ушачском, Шумилинском, Бешенковичском, Витебском, Чашникском, Сенненском, Лиозненском, Толочинском, Оршанском, Дубровенском районах Витебской области.

Скриншот: mlh.by

Во всех остальных районах Беларуси - ограничения на посещение лесов.

Какой штраф грозит за нарушение ограничений?

Решение о введении ограничений и запретов на посещение лесов, а также их отмене принимают местные власти по согласованию с МЧС и лесхозами. Это делают исходя из погодных условий. Когда жарко, сухо, нет дождей, пожар может возникнуть от малейшей искры.

Ограничения вводят при III классе пожарной опасности. Тогда на карте Минлесхоза район отмечен желтым цветом. Это значит, что белорусам полностью или частично (как решат местные власти) нельзя:

въезжать на территорию лесного фонда на транспортных средствах,

разводить костры и использовать открытый огонь на территории лесного фонда,

организовывать и проводить массовые мероприятия.

При этом, как объясняли ранее специалисты, при ограничении заходить в лес можно для прогулок, чтобы собрать грибы или ягоды. Если вы не уверены, можно ли вам в лес, лучше уточнить эту информацию в вашем лесхозе.

Напомним, за нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках белорусам грозит штраф до 12 базовых величин ( 480 белорусских рублей). Если же произошло уничтожение или повреждение леса либо торфяника, штраф увеличивается до 30 базовых ( 1200 рублей).

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Беларусь стала первой страной в Европе, которая покрыла свою территорию сетью видеокамер. Как объяснили в Минлесхозе, сделали это для того, чтобы максимально точно и быстро предупреждать возгорания в лесных массивах.

В Минлесхозе объявили о полном покрытии белорусских лесов видеонаблюдением. Зачем?