В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Но бабье лето уже на подходе? Прогноз погоды на 3-9 октября

Опубликовано: 03.10.2022 07:30 , Обновлено: 02.10.2022

«Белгидромет» объявил на понедельник, 3 октября, оранжевый уровень опасности. По прогнозу синоптиков, во многих районах Беларуси усилится ветер порывами до 15-20 м/с, а также будет долго идти сильный дождь. Но есть шанс, что с середины недели погода улучшится, и октябрь все же подарит немного тепла и солнца.

На начало недели повлияет циклон с юга, который идет на север. Об этом сообщил известный белорусский синоптик Дмитрий Рябов.

Ночью во вторник, 4 октября , температура воздуха составит +4 …9°С. Днем она составит до +14°С.

Со среды, 5 октября, погоду в Беларуси определит западный антициклон. Будет преобладать переменная облачность, почти без дождей. Но утренние слабые туманы останутся. Ветер подует южной четверти, умеренный.

Температуру ночью прогнозируют от +3°C до +8°C, днем — +8°C…+15°C.

Уже в четверг, 6 октября , в нашу страну может прийти умеренно-теплая воздушная масса с юга. Поэтому воздух прогреется до +12°C…+17°C.

В пятницу, 7 октября , днем метеорологи ожидают +13°C…+15°C.

По предварительному прогнозу, в выходные 8-9 октября , в Беларуси еще немного потеплеет, из-за нового антициклона. В субботу по республике ожидают +15°C…+18°C, в воскресенье — +11°C…+18°C.

Ветер подует западный, юго-западный, умеренный. Небольшие дожди пройдут, вероятно, лишь 9 октября.

Embedded content

Как писал Телеграф, каждый месяц белорусов ждут важные изменения в жизни, на которые стоит обратить внимание. И октябрь не стал исключением. Например, в очередной раз подорожают сигареты. Также вступят в силу новые правила дорожного движения, которые касаются как автомобилистов и велосипедистов, так и людей на электросамокатах. Рыбакам запретят ловить в определенных местах. А все желающие могут начать копить пенсию по новой схеме. Собрали главное.

Накопительная пенсия, запрет на ловлю рыбы, ПДД. Вот что еще изменится в Беларуси в октябре