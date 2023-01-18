В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности на 19 января

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Опубликовано: 18.01.2023 13:00 , Обновлено: 18.01.2023

Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на 19 января на большей части территории Беларуси. В МЧС рассказали, какие четыре области непогода затронет больше.

«Ночью и утром 19 января (четверг) на большей части территории страны и в Минске ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами до 15-20 м/с», — предупредили синоптики.

В свою очередь МЧС показало карту, на которой видно, что стихия в первую очередь будет бушевать в Минской, Гродненской, Брестской и Витебской областях, а также в Минске. В Гомельской и Могилевской — чуть в меньшей степени. Там установили желтый уровень опасности.

Кроме ветра по Беларуси ожидают туман, налипание мокрого снега и гололедицу.

Напомним, в такие дни стоит быть осторожными. Спасатели предупреждают, что могут падать деревья и повреждаться линии электропередач.

Отметим, что недавно в Минске подросток попал в реанимацию из-за упавшей ветки.