В Минске подросток попал в реанимацию из-за упавшей ветки

Опубликовано: 04.01.2023 10:05 , Обновлено: 04.01.2023

В Минске 3 января на подростка упала ветка дерева. Из-за этого доставили в больницу с серьезными травмами головы. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В ведомстве рассказали, что мальчик пошел погулять с собакой. Однако через время животное вернулось домой одно. Мама подростка звонила сыну, но он не отвечал.

Парня, лежавшего под веткой дерева, нашел прохожий и вызвал скорую.

Теперь мальчик находится в реанимации с серьезными травмами головы. СК рассматривает как версию случившегося непогоду.