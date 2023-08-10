В Беларуси объявили о начале сбора клюквы и брусники. Как не нарваться на штраф в 740 рублей?

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Опубликовано: 10.08.2023 11:39 , Обновлено: 10.08.2023

В Беларуси уже в эти выходные стартует сезон брусники. Со сроками сбора и заготовки этой лесной ягоды, а также дикой клюквы уже определились власти Брестской и Гомельской областей. За сбор ягод раньше этих сроков в Беларуси предусмотрены немалые штрафы.

Собирать в белорусских лесах бруснику и клюкву, согласно действующему законодательству, можно только в строго определённые сроки, которые каждый год устанавливают областные исполкомы. В этом году сезон брусники официально открывается в Беларуси почти на неделю раньше, чем в прошлом - уже в субботу, 12 августа , жители Брестской и Гомельской областей смогут отравиться в лес за этой ягодой (в прошлом году сезон стартовал 20 августа). А вот сезон клюквы, наоборот, в этом году решили начать раньше - 9 сентября.

Сроки сбора брусники и клюквы в остальных регионах пока не определены. Как правило, позже других “включается” самый северный регион страны - Витебская область. Как показывает опыт прошлых лет, сбор лесных ягод здесь стартует на 5-7 дней позже, чем на юге страны.

Какие штрафы можно получить при сборе брусники и клюквы?

За сбор брусники и клюквы раньше указанных сроков, а также за использование запрещенных средств или методов сбора ягод белорусам грозит штраф по статье 16.19 КоАП РБ:

до 20 базовых величин (740 рублей сегодня) - для физических лиц,

до 100 базовых (3,7 тыс. рублей) - для предпринимателей,

до 500 базовых (18,5 тыс. рублей) - для юридических лиц.

Также следует помнить об общих запретах на посещение лесных массивов, которые вводит Минлесхоз совместно с местными исполкомами и по согласованию с МЧС. За посещение леса в период действия запрета можно также схлопотать штраф по статье 16.21 КоАП РБ:

до 12 базовых величин (444 рублей) - за сам факт нахождения в лесу в период действия запрета;

до 30 базовых величин (1110 рублей) - за действия, спровоцировавшие пожар и приведшие к уничтожению или повреждению леса или торфяников.

Кроме того, штраф до 10 базовых величин (370 рублей) можно также получить по статье 16.22 КоАП РБ за мусор, брошенный в лесу. При этом не обязательно “быть пойманным за руку” инспектором природоохраны - достаточно попасться в одну из “фотоловушек”, которые сотрудники Минлесхоза расставили по всем белорусским лесам.

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Напомним, ранее учёные-ботаники Национальной академии наук сделали прогноз об урожайности ягод и грибов в этом году. Свой прогноз сделал и польский эксперт по грибам Веслав Каминский.

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