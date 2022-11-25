В Беларуси объявили на выходные оранжевый уровень опасности из-за гололеда

Опубликовано: 25.11.2022 13:39 , Обновлено: 25.11.2022

В «Белгидромете» объявили оранжевый уровень опасности на субботу 26 ноября из-за гололеда и гололедицы. И рассказали, к чему готовиться в воскресенье.

«26 ноября (суббота) по востоку республики ожидается гололед, на дорогах гололедица», — сообщили синоптики.

Там рассказали, что 26 ноября на погоду в Беларуси повлияют атмосферные фронты. Будет облачно.

По большей части страны обещают снег и мокрый снег. А по востоку — вместе с дождем. Сильный мокрый снег ожидают днем по северо-востоку Беларуси.

Кроме того, эксперты предупредили о тумане и налипании мокрого снега.

Температура воздуха ночью составит 0..-6°С, днем — -4..+1°С.

В воскресенье и понедельник 27-28 ноября на погоду в Беларуси повлияют атмосферные фронты и неустойчивые воздушные масс с Черного моря.

27 ноября синоптики также спрогнозировали снег, мокрый снег, туман, слабый гололед и гололедицу. Температура воздуха ночью составит 0..-7°С, днем -4..+2°С.

В понедельник 28 ноября погода практически не изменится. Обещают все те же осадки, гололед и гололедицу, туман.

Потепления не ожидается: ночью 0..-7°С, днем -4..+2°С.

Ранее Телеграф писал, что в Госавтоинспекции напомнили белорусам, при каких погодных условиях зимой им нельзя ездить на велосипеде по дороге и рассказали, какой штраф грозит в случае нарушения.

В ГАИ рассказали, когда и какой штраф грозит белорусам за езду на велосипеде зимой